В эти дни в Азербайджане ожидаются интенсивные дожди 

Согласно прогнозу Национальной гидрометеорологической службы, в ряде районов Азербайджана неустойчивая дождливая погода с периодическими осадками сохранится до дневных часов 9 июля.

Ожидаются дожди, грозы, местами возможен град. В отдельных районах осадки будут интенсивными, а в северных и западных регионах страны могут усилиться.

В связи с осадками прогнозируется повышение уровня воды в реках, а на некоторых горных реках возможны кратковременные селевые потоки.