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В эти дни в Баку усилится ветер

Феликс Вишневецкий17:11 - Сегодня
В эти дни в Баку усилится ветер

В Азербайджане объявлено жёлтое предупреждение в связи с ветреной погодой. 

Национальная гидрометеорологическая служба объявила жёлтое предупреждение в связи с ветреной погодой, ожидаемой 7-8 июля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов.

Согласно жёлтому предупреждению, в Баку и на Абшеронском полуострове, Нахчыванской АР, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязани, Хызы, Ширване, Гобустане, Гаджигабуле, Имишли, Саатлы, Сабирабаде, Нефтчале, Сальяне, Лянкярани, Масаллы, Астаре, Лерике, Ярдымлы, Джалилабаде, Билясуваре, Кяльбаджаре, Лачине, Мингячевире, Дашкесане, Гедабее, Геранбое, Нафталане, Балакене, Загатале, Гахе, Шеки и Огузе будет дуть северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

 

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