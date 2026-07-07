В Баку из-за ремонтных работ отключат электричество на ряде улиц

Сегодня в некоторых районах Баку будет временно ограничена подача электроэнергии.

Об этом 1news.az сообщили в ОАО "Азеришыг".

Отмечается, что на территории Ясамальского районного управления по энергоснабжению и сбыту (РЭТСИ) будут проводиться ремонтные работы на трансформаторной подстанции. В связи с этим с 10:00 до 13:00 будет ограничена подача электроэнергии на части улиц Гусейна Джавида, Муртузы Мухтарова, Ибрагима Абилова, Джафара Джаббарлы, Фуада Ибрагимова, Субхи Салаева и Джаббара Гаръягдыоглу.

В эти же дату и часы в связи с проведением плановых ремонтно-профилактических работ на комплектных трансформаторных подстанциях на территории Низаминского РЭТСИ плановое отключение электроэнергии затронет отдельные участки улиц Низами Абдуллаева и К. Афкарлы в поселке Кешля.

После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечиваться электроэнергией более высокого качества.