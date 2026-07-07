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ГЭЦ начал прием документов от абитуриентов для внеконкурсного поступления

First News Media08:44 - Сегодня
ГЭЦ начал прием документов от абитуриентов для внеконкурсного поступления

Абитуриенты, желающие поступить в высшие учебные заведения вне конкурса, с 7 по 20 июля должны представить документы в Государственный экзаменационный центр (Адрес: Насиминский район, улица Академика Гасана Алиева, 299) или в одно из его региональных отделений.

Об этом 1news.az сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Было отмечено, что это относится к абитуриентам, прошедшим обучение по указанным ниже образовательным программам:

Программа диплома Международного бакалавриата (IB Diploma Programme);

Общий сертификат об образовании продвинутого уровня (Advanced Level of General Certificate of Education);

Продвинутое размещение (Advanced Placement).

Они должны представить копию "Электронного заявления абитуриента", а также оригинал и копию документа об образовании, полученного по соответствующей программе.

Результаты (оценки) абитуриентов по международному диплому также представляются в ГЭЦ в электронной форме: "Для этого они на официальном сайте международной организации, выдавшей документ, через свой личный кабинет или кабинет представителя оконченной ими школы должны ввести институциональный код ГЭЦ (039315) в соответствующий раздел и обеспечить отправку своих результатов в ГЭЦ.

Абитуриенты, представляющие свои результаты (оценки) по диплому IB, на официальном сайте IB через кабинет представителя оконченной ими школы (Diploma Programme Coordinator) или через свои личные кабинеты могут ввести институциональный код ГЭЦ (039315) в соответствующий раздел и обеспечить отправку своих результатов в ГЭЦ в электронной форме".

Эти абитуриенты, согласно "Правилам приема студентов в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики", должны сдать отдельный экзамен по предмету азербайджанский язык и получить оценку "зачтено".

Минимальные требования к баллам (или оценкам) для внеконкурсного приема в высшие учебные заведения по образовательным программам представлены ниже:

Программа диплома Международного бакалавриата; - Для приема на платной основе - 25 (по специальностям "Юриспруденция" и "Медицина" - 30) - Для приема на основе государственного заказа - 35;

Общий сертификат об образовании продвинутого уровня (по соответствующим трем экзаменационным предметам); - Для приема на платной основе - C - Для приема на основе государственного заказа - B;

Продвинутое размещение (по соответствующим трем экзаменационным предметам). - Для приема на платной основе - 3 - Для приема на основе государственного заказа - 4.

Примечание 1: Под "соответствующими тремя экзаменационными предметами" подразумеваются предметы: математика, физика и химия по I группе специальностей; математика, география и история по II группе специальностей; азербайджанский или русский язык, история и литература по III группе специальностей (подгруппа DT); азербайджанский или русский язык, история и география по III группе специальностей (подгруппа TC); а также биология, химия и физика по IV группе специальностей.

Примечание 2: Абитуриент, представляющий документы для внеконкурсного приема в высшие учебные заведения, должен в срок, который будет объявлен ГЭЦ, лично обратиться в ГЭЦ или его региональные отделения и в письменной форме сообщить код специальности, на которую он желает поступить.

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