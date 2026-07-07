Очередная группа украинских детей прибыла в Азербайджан на реабилитацию.

Об этом на своей странице в социальной сети X написал посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев.

"Очередная группа из 30 украинских детей сегодня прибыла в Баку в рамках программы реабилитации, чтобы провести следующие две недели в Азербайджане", - написал он.

По словам посла, на сегодняшний день участниками этой программы уже стали 662 украинских ребенка.

"Добро пожаловать в Азербайджан", - добавил дипломат.