Очередная группа украинских детей прибыла в Азербайджан на реабилитацию
Очередная группа украинских детей прибыла в Азербайджан на реабилитацию.
Об этом на своей странице в социальной сети X написал посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев.
"Очередная группа из 30 украинских детей сегодня прибыла в Баку в рамках программы реабилитации, чтобы провести следующие две недели в Азербайджане", - написал он.
По словам посла, на сегодняшний день участниками этой программы уже стали 662 украинских ребенка.
"Добро пожаловать в Азербайджан", - добавил дипломат.
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