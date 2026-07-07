Инциденты со стрельбой на День независимости США унесли жизни 100 человек
100 человек погибли, еще 340 пострадали от огнестрельных ранений за три дня празднования Дня независимости США, сообщает неправительственная организация Gun Violence Archive.
"В выходные на 4 июля случилось почти рекордное число случаев массовой стрельбы - 20. Такого не происходило с рекордного 2021 года. Общее число получивших ранения или погибших в результате стрельбы за выходные - 100 убитых, 340 пострадавших", - говорится в сообщении организации в X.
Gun Violence Archive отмечает, что данные являются предварительными и могут измениться позднее.
Источник: ТАСС
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