 Инциденты со стрельбой на День независимости США унесли жизни 100 человек | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Инциденты со стрельбой на День независимости США унесли жизни 100 человек

First News Media09:50 - Сегодня
Инциденты со стрельбой на День независимости США унесли жизни 100 человек

100 человек погибли, еще 340 пострадали от огнестрельных ранений за три дня празднования Дня независимости США, сообщает неправительственная организация Gun Violence Archive.

"В выходные на 4 июля случилось почти рекордное число случаев массовой стрельбы - 20. Такого не происходило с рекордного 2021 года. Общее число получивших ранения или погибших в результате стрельбы за выходные - 100 убитых, 340 пострадавших", - говорится в сообщении организации в X.

Gun Violence Archive отмечает, что данные являются предварительными и могут измениться позднее.

Источник: ТАСС

Поделиться:
307

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял сенатора Стива Дэйнса - ФОТО

Общество

На маршруте Баку–Тбилиси увеличат число вагонов и снизят минимальную стоимость ...

Политика

Responsible Statecraft: Азербайджан трансформирует геополитическую идентичность и ...

Политика

Азербайджан приглашен на саммит «Большой двадцатки» 

В мире

Великобритания ужесточила правила политических пожертвований из-за рубежа

НАТО потратит на усиление ударного потенциала $1,6 млрд

НАТО выделит $40 млрд на средства борьбы с беспилотниками

Турция призвала ЕС открыть оборонные проекты для всех членов НАТО

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Украина совершила массированную атаку беспилотников на Москву

Суд отклонил указ Трампа о запрете предоставления гражданства США по рождению

В Великобритании запретили продажу влажных салфеток

Новый Верховный лидер Ирана не посетил церемонию прощания со своим отцом

Последние новости

Великобритания ужесточила правила политических пожертвований из-за рубежа

Сегодня, 13:28

НАТО потратит на усиление ударного потенциала $1,6 млрд

Сегодня, 13:26

НАТО выделит $40 млрд на средства борьбы с беспилотниками

Сегодня, 13:23

Турция призвала ЕС открыть оборонные проекты для всех членов НАТО

Сегодня, 13:20

На маршруте Баку–Тбилиси увеличат число вагонов и снизят минимальную стоимость проезда - ФОТО

Сегодня, 13:07

Хакан Фидан: европейская безопасность не ограничивается ЕС - Турция играет в ней центральную роль

Сегодня, 13:05

Милли Меджлис одобрил льготы для фрилансеров, инвесторов и технологических компаний

Сегодня, 13:03

В Дамаске из-за взрывов пострадали не менее 18 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:58

НАТО будет производить американское оружие в Европе

Сегодня, 12:55

Responsible Statecraft: Азербайджан трансформирует геополитическую идентичность и становится ключевой силой региона

Сегодня, 12:53

В Баку мужчина обокрал маркет на 5000

Сегодня, 12:47

В Мардакяне в неохраняемой зоне моря утонул 16-летний подросток 

Сегодня, 12:23

СМИ: под Киевом нашли тело женщины, которую подозревали в покушении на Ермолаева в Монако

Сегодня, 12:20

«Два правильных ответа?» - задание на экзамене по сертификации вызвало возмущение

Сегодня, 12:16

Фалакят, Кюсгюн и Самовар: в Азербайджане назвали необычные имена, от которых отказались граждане

Сегодня, 11:57

Глава МИД Иордании посетит Азербайджан

Сегодня, 11:50

НАТО объявила о создании флота транспортных самолетов

Сегодня, 11:50

В Сумгайыте скончался второкурсник - ФОТО

Сегодня, 11:45

На Никола Пашиняна подали в суд

Сегодня, 11:40

Для учителей введут единые требования к форме одежды

Сегодня, 11:35
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02