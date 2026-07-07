«Уважайте свою подпись» - Аракчи прокомментировал возможные переговоры с сша

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры по окончательной сделке с США не начнутся, если угрозы Вашингтона будут продолжаться.

"Миллионы гордых иранцев собрались, чтобы почтить великого аятоллу Хаменеи и его наследие. Ни они, ни наши храбрые вооруженные силы не поддаются угрозам. Параграф 13 меморандума о взаимопонимании ясно указывает: переговоры по окончательной сделке не начнутся, если угрозы будут продолжаться. Уважайте свою подпись", — написал министр на своей странице в соцсети X.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Ключевыми посредниками выступают Пакистан и Катар.