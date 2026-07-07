НАТО будет производить американское оружие в Европе

НАТО наладит в Европе производство американского оружия, включая танки Abrams, ракеты ATACMS и переносной ЗРК STINGER.

Об этом сообщил генсек альянса Марк Рютте на оборонно-промышленном форуме в Анкаре, передает РИА Новости.

Он рассказал, что власти США и несколько ведущих американских оборонных компаний договорились о новых инициативах промышленного сотрудничества с крупнейшими европейскими игроками оборонной отрасли.

«Это позволит нам производить или обслуживать здесь, в Европе, ключевые американские вооружения, такие как танки Abrams, ракеты AMRAAM, ATACMS, Barracuda 500M, авиабомбы Small Diameter Bomb и ракеты Stinger», — сказал Рютте.

Генсек блока также объявил о запуске инициативы NATO Engine, которая должна объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики для создания сети заводов и современных производственных площадок.