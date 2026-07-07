СМИ: Франция смягчила позицию по продаже Турции систем ПВО SAMP/T

Франция открыта для возможной продажи франко-итальянской системы противовоздушной обороны SAMP/T Турции после многих лет политического противостояния.

На саммите НАТО в Турции с Анкарой могут состояться более предметные переговоры, передает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно статье, изменение позиции Парижа последовало за переговорами между президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Джорджии Мелони 25 июня. А 3 июля Мелони обсудила этот вопрос с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам источников, раньше Франция была категорически против такой сделки, но теперь появилась «открытость». В частности, Париж снял некоторые политические оговорки, которые ранее препятствовали соглашению, хотя сомнения оставались, сообщает Reuters.

Агентство напоминает, что Турция, Франция и Италия начали сотрудничество по возможной программе противовоздушной обороны дальнего радиуса действия в 2017—2018 годах, включая исследования по совместной разработке и совместному производству. Но проект застопорился на фоне ухудшения отношений между Парижем и Анкарой из-за Сирии, Ливии и споров в Восточном Средиземноморье с участием Греции и Кипра.

Согласно Reuters, система SAMP/T может отслеживать десятки целей одновременно, перехватывать сразу несколько угроз и является единственной системой европейского производства, которая якобы способна перехватывать баллистические ракеты.

Хотя ее часто называют «европейским аналогом» американской системы Patriot, эксперты расходятся во мнениях по поводу эффективности SAMP/T, отмечая, что она давно не применялась в боевых условиях.