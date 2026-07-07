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Великобритания ужесточила правила политических пожертвований из-за рубежа

First News Media13:28 - Сегодня
Великобритания ужесточила правила политических пожертвований из-за рубежа

Великобритания ужесточила правила в отношении иностранных политических пожертвований в рамках мер, направленных на предотвращение влияния иностранного финансирования на выборы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

Великобритания вводит ограничения на зарубежные пожертвования на фоне того, как лидер ультраправой партии Reform UK Найджел Фарадж оказался под следствием со стороны надзорного органа по парламентским стандартам из-за пожертвования в размере 5 миллионов фунтов стерлингов (6,68 миллиона долларов) от криптовалютного миллиардера из Таиланда Кристофера Харборна.

За последний год партия Фараджа получила около 12 млн фунтов стерлингов от тайского инвестора в криптовалюту, что вызывает опасения относительно прозрачности таких пожертвований.

Новые меры правительства предусматривают ограничения на крупные политические пожертвования от людей, недавно переехавших в Великобританию. Фактически устанавливается минимальный срок в один календарный год, в течение которого лицо должно постоянно проживать в стране, прежде чем оно сможет пожертвовать политической партии или кандидату сумму, превышающую установленный лимит – более 100 000 фунтов стерлингов.

Кроме того, отныне политические кандидаты будут обязаны декларировать пожертвования на сумму свыше 2230 фунтов стерлингов, полученные до того, как они стали кандидатами, и доказать, что любое финансирование до выдвижения кандидатуры поступило из законных источников.

Другие новые меры включают более строгие проверки пожертвований от компаний, более жесткие требования к прозрачности для кандидатов, а также устранение лазеек, которыми могут воспользоваться те, кто пытается вмешаться в выборы в Великобритании.

"Слишком долго иностранные деньги, иностранные ботофермы и иностранные государства эксплуатировали систему, пытаясь исказить наши выборы и посеять раскол в нашей стране ради собственных целей. Мы принимаем жесткие меры против тех, кто пытается купить – и продать – нашу демократию, и ставим британский народ на первое место", – заявил главный секретарь премьер-министра Великобритании Даррен Джонс.

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