Турция призвала ЕС открыть оборонные проекты для всех членов НАТО

Европейские оборонные инициативы должны быть доступны всем союзникам по НАТО, включая не входящие в ЕС страны.

Об этом министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил на мероприятии «Союзники в Анкаре», организованном в рамках 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО при содействии Управления коммуникаций при администрации президента Турции, Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) и Фонда исследований политики, экономики и общества (SETA).

«Мы приветствуем более весомый вклад Европы в оборону. Однако этот вклад не должен вступать в конкуренцию с НАТО, а укреплять Альянс», — сказал глава турецкого оборонного ведомства.

Гюлер подчеркнул, что НАТО с момента своего создания представляет собой нечто большее, чем просто военный союз, и является институциональным воплощением коллективной обороны, политической солидарности и трансатлантической связи.

Он напомнил, что на протяжении истории альянсы либо оказывались недолговечными, либо утрачивали свою функциональность, не сумев адаптироваться к меняющимся условиям. НАТО же, по его словам, сумело сохранить свое существование именно благодаря способности обновляться, не упуская из виду свою основную цель.

Гюлер заявил, что одним из ключевых вопросов, стоящих перед НАТО в текущий период, является то, в какой степени и как быстро альянс сможет превратить политические обязательства в конкретные военные возможности?

«Увеличение оборонных расходов — важно. Однако сами по себе расходы не создают сдерживание. Сдерживание требует обученного персонала, готовых сил, боеприпасов, мощной логистики, интегрированной ПВО и противоракетной обороны, эффективного управления и контроля, киберустойчивости, промышленного потенциала и политической решимости», — пояснил глава ведомства.

Источник: Анадолу