В Баку мужчина обокрал маркет на 5000

В одного из маркетов, расположенных в Наримановском районе столицы, были украдены спиртные напитки и табачные изделия на общую сумму 5000 манатов.

Как сообщает 1news.az, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками 17-го отделения полиции Наримановского районного управления полиции (РУП), был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного деяния 32-летний А. Альфаддинзаде.

В ходе расследования выяснилось, что он неоднократно в разное время совершал кражи из этого маркета.

Следствие продолжается.