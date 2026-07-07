Милли Меджлис одобрил льготы для фрилансеров, инвесторов и технологических компаний

Милли Меджлис Азербайджана принял в первом чтении пакет поправок, предусматривающий налоговые льготы для специалистов и компаний в сферах цифровых технологий, искусственного интеллекта, инноваций и кибербезопасности, а также новые стимулы для стартапов, венчурных инвесторов и фрилансеров.

Как сообщает Report, соответствующие изменения предлагается внести в Налоговый и Миграционный кодексы, а также в законы "О социальном страховании", "О таможенном тарифе", "О лицензиях и разрешениях" и "О государственных закупках".

Законопроект вводит в правовое поле понятия "цифровые технологии", "технологии искусственного интеллекта", "инновационный продукт", "кибербезопасность" и "услуги облачных вычислений". Последние будут признаваться непосредственно услугами и не станут относиться к роялти или аренде.

Официальный статус получат физические лица, которые без привлечения наемных работников самостоятельно оказывают услуги в сферах цифровых технологий, искусственного интеллекта и кибербезопасности и являются резидентами промышленных или технологических парков.

Работающие дистанционно из Азербайджана на основании договора с иностранными компаниями-нерезидентами лица не будут создавать для этих компаний постоянного представительства в стране. После постановки на налоговый учет фрилансеры и цифровые кочевники смогут воспользоваться широким спектром льгот.

Кроме того, доходы физических и юридических лиц, оказывающих услуги в сферах цифровых технологий, искусственного интеллекта, разработки инновационных продуктов и кибербезопасности, предлагается освободить от налогов. Исключение составят резиденты технопарков.

Условием для применения льготы станет обязательное перечисление средств, полученных за экспортированные услуги, на счета в банках Азербайджана.

Доходы от наемной работы высококвалифицированных мигрантов, занятых в указанных сферах, специалистов, не имевших налоговых обязательств в Азербайджане в течение последних 24 месяцев, а также граждан страны, вернувшихся из-за рубежа для работы в этих направлениях, будут облагаться подоходным налогом по нулевой ставке.

Дивиденды, выплачиваемые юридическими лицами, работающими в этих сферах, предлагается полностью освободить от налогообложения сроком на 20 лет.

Законопроект также предусматривает налоговые стимулы для аккредитованных инвесторов. В частности, 100% суммы инвестиций, внесенных физическими или юридическими лицами в безналичной форме в венчурные фонды, а также в компании, имеющие свидетельство стартапа или технопарка, будут вычитаться из совокупного налогооблагаемого дохода или прибыли инвестора за отчетный год.

При этом сумма вычета не должна превышать 50% годового дохода или прибыли инвестора. Стороны не должны быть взаимозависимыми лицами, инвестор не сможет владеть более чем 50% долей компании, а приобретенная доля должна оставаться в его собственности не менее трех лет. В случае банкротства компании сумма инвестиции не будет повторно включаться в налогооблагаемую базу.

Средства, полученные для реализации цифровых проектов в рамках грантовых соглашений и субсидий, не будут включаться в налогооблагаемый доход.