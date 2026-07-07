Responsible Statecraft: Азербайджан трансформирует геополитическую идентичность и становится ключевой силой региона

Американо-израильская война против Ирана и закрытие Ормузского пролива вызвали шок на энергетическом рынке, который отозвался эхом по всему миру, спровоцировав, по данным Международного энергетического агентства, «крупнейший перебой в поставках за всю историю мирового рынка нефти», пишет американское издание Responsible Statecraft.

Закрытие пролива подчеркнуло его статус одной из важнейших энергетических артерий планеты, через которую проходит около 20% мировой нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Между тем, ответные удары и блокада со стороны Ирана продемонстрировали способность Тегерана разрушать цепочки поставок, разгонять инфляцию и превращать Ормузский пролив в коммерчески непригодный торговый коридор. Итогом этого кризиса вполне может стать масштабное изменение маршрутов всей евразийской торговли, отмечается в статье.

В ней говорится, что Европа, серьезно пострадавшая от закрытия пролива, особенно заинтересована в поддержке новых коммерческих коридоров, в связи с чем особый импульс получили два альтернативных торговых маршрута: «Средний коридор» (или Транскаспийский международный транспортный маршрут) - мультимодальный сухопутный, железнодорожный и морской путь между Китаем и Европой, проходящий через Центральную Азию, Кавказ и Турцию; и инициатива «Четыре моря» - концептуальная структура, связывающая Персидский залив с Каспийским, Средиземным и Черным морями через транзитный коридор Сирия - Турция.

«Пока европейцы бьют тревогу, другие государства видят в этом новые возможности. Закрытие пролива открыло окно возможностей для традиционно менее крупных игроков в Центральной Азии, на Кавказе и в Леванте - трех регионах, непосредственно граничащих с Ираном, - а также обеспечило прорыв для сферы влияния Турции в Евразии», - отмечается в материале.

В Центральной Азии главным бенефициаром как закрытия Ираном пролива, так и конфликта в Украине стал Казахстан, пишет Responsible Statecraft. «Для внутриконтинентального региона, который долгое время полагался на торговлю с Россией через «Северный коридор», «Средний коридор» предоставляет Казахстану колоссальную возможность углубить связи с США, снизить зависимость от России и пожать экономические плоды своих огромных запасов критически важных минералов, необходимых для современного технологического перехода».

Ослабление «Северного коридора» и закрытие Ормузского пролива, по мнению автора, открыло новые возможности и для Азербайджана. «С момента парафирования мирного соглашения с Арменией в 2025 году Баку стремится трансформировать свою геополитическую идентичность и утвердиться в качестве главной силы в регионе. Ключевым компонентом мирного договора стало строительство коридора между двумя территориально разобщенными частями Азербайджана через Армению (известного как «маршрут Трампа»). Этот маршрут … обеспечивает беспрепятственную региональную интеграцию между Центральной Азией и Турцией. В 2025 году Азербайджан официально присоединился к саммиту С5 в качестве первого государства, не входящего в Центральную Азию, превратив формат в С6», - говорится в статье.

В Леванте постасадовская Сирия пытается позиционировать себя как потенциальное транзитное государство для энергоносителей и еще одну альтернативу Ормузскому проливу - видение, одобренное спецпосланником США в Сирии Томасом Барраком. Инициатива «Четыре моря» предоставляет Дамаску отличный шанс реализовать этот замысел. В конечном счете, после официальной отмены большинства санкций США в 2025 году новое руководство Сирии полно решимости стимулировать свою послевоенную экономику и восстановление за счет транзитных доходов.

Превращение Сирии в стабильное связующее звено региона отвечает и интересам стран Персидского залива. Местные государства воспринимают инициативу «Четыре моря» как способ уйти от уязвимости, связанной с Ормузом, отмечает Responsible Statecraft.

«Однако ни одно государство не выиграет от этих сдвигов больше, чем Турция, находящаяся на пересечении обоих альтернативных торговых коридоров. Анкара позиционирует себя как незаменимый транзитный узел между Европой и Азией, извлекая выгоду одновременно из стремления Европы заменить российские энергоресурсы, поиска странами Залива экспортных маршрутов в обход Ормуза и попыток центральноазиатских государств снять свои экономические ограничения с помощью сухопутных коридоров. Турция использует накладывающиеся друг на друга кризисы, чтобы закрепиться в статусе хаба, который ни одна евразийская держава не сможет обойти», - подчеркивает издание.

Если «Средний коридор» позволяет Турции укрепить стратегическое партнерство с тюркскими странами Центральной Азии и Азербайджаном через углубление социальных и экономических связей, то инициатива «Четыре моря» способствует расширению ее регионального влияния и инструментов «мягкой силы, усиливая позиции Анкары в Персидском заливе и Леванте, формируя баланс сил в отношениях с Ираном, подмечает автор.

По его словам, в отличие от Европы, США не понесли существенных потерь от закрытия Ормузского пролива: «Тем не менее, и «Средний коридор», и инициатива «Четыре моря» открывают перед Вашингтоном возможность подорвать влияние Ирана на важнейшем морском торговом пути (а также в Красном море), ослабив его способность угрожать экономикам прилегающих регионов. Для Вашингтона оба альтернативных торговых коридора в конечном итоге позволили бы достичь трех взаимосвязанных стратегических целей: освободить энергетический суверенитет Европы от российской и иранской зависимости; обеспечить коммерческое доминирование Америки в наиболее стратегически значимой инфраструктуре Ближнего Востока; и создать прочную геополитическую архитектуру, которая поощряет сближение с Западом».