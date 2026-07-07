НАТО потратит на усиление ударного потенциала $1,6 млрд

НАТО реализует ряд инициатив по повышению своего ударного потенциала в сфере крылатых и баллистических ракет и 155-мм боеприпасов общей стоимостью $1,6 млрд.

Об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская на Форуме оборонной промышленности в Анкаре, организованном в рамках саммита НАТО.

«Достаточные ударные возможности для НАТО крайне важны, чтобы поддерживать потенциал сдерживания и обороны, и нам надо делать это быстрее, - сообщила она, не называя конкретные сроки реализации этих планов. - Союзники работают над рядом многонациональных инициатив по разработке экономически эффективных и инновационных решений для удовлетворения существующих, а также будущих оперативных потребностей. Одной из таких инициатив является проект высокоточных наземных ударных систем, в рамках которого шесть союзников объединились для разработки и поставки недорогих крылатых и баллистических ракет в больших масштабах».

Еще одна инициатива, как указала Шекеринская, «включает разработку прототипа универсального 155-мм боеприпаса НАТО» и реализацию «новых контрактов на закупку еще большего количества боеприпасов этого калибра».

«Наша принимающая страна, Турция, также обязалась закупить значительное количество крылатых ракет Atmaca большой дальности наземного базирования. В общей сложности эти инициативы оцениваются примерно в $1,6 млрд. Война в Украине показала нам, насколько современные конфликты требуют подобных ударных возможностей», - добавила замгенсека НАТО.

Источник: ТАСС