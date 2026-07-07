Азербайджан на G20: Баку выходит на новую орбиту глобальной дипломатии

Современная международная политика показывает, что реальный вес государства измеряется не просто масштабами его ресурсов, а способностью эффективно конвертировать стратегические достижения и экономический потенциал в глобальное политическое влияние.

Одними из главных маркеров влияния становятся дипломатические победы на международных выборах, способность задавать тренды в мировых организациях, быть площадкой для многостороннего диалога и выступать стратегическим партнером в решении ключевых глобальных вопросов.

Именно в этом контексте достижения Азербайджана заслуживают особого внимания. Дипломатия официального Баку, сочетающая в себе жесткое следование национальным интересам с прагматичным многосторонним сотрудничеством, позволила стране выйти далеко за пределы регионального масштаба и зафиксировать за собой статус сильной средней державы, чье мнение невозможно игнорировать при решении вопросов глобального значения.

Новый дипломатический триумф

Наглядным подтверждением этого возросшего статуса стал новый заметный успех азербайджанской дипломатии. Президент США Дональд Трамп пригласил Азербайджан принять участие в саммите лидеров G20 в Майами, который запланирован на 14-15 декабря этого года.

Данный шаг со стороны Белого дома имеет глубокое символическое и практическое значение. Особого внимания заслуживает тот факт, что в официальный список приглашенных на саммит стран, не входящих в G20, включены также братские Казахстан и Узбекистан. Такое консолидированное присутствие ключевых государств тюркского мира на важнейшей экономической площадке планеты не только подчеркивает их личный авторитет, но и демонстрирует превращение этого пространства в мощный суверенный полюс мировой политики и экономики.

Для понимания масштаба данного события необходимо вкратце пояснить структуру и функции принимающего форума. G20, или «Группа двадцати» - это международный форум, объединяющий крупнейшие развитые страны и страны с формирующейся рыночной экономикой мира для обсуждения и координации экономической политики. Группа занимается такими вопросами, как глобальная финансовая стабильность, международное экономическое сотрудничество, торговля и инвестиции. На страны- участницы G20 приходится около 85% мирового ВВП и две трети населения планеты.

Быть приглашенным на такое мероприятие в качестве суверенного участника вне рамок постоянного членства – заметный дипломатический успех, свидетельствующий о растущей роли государства в глобальном диалоге.

Приглашение Азербайджана на саммит G20 является прямым признанием его роли в глобальной геополитике и геоэкономике. Азербайджан уже вышел за рамки регионального формата, подтвердив статус государства средней силы. Политические, военные, экономические достижения последних десятилетий, полное восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности и государственного суверенитета создало условия для более четкого подтверждения этого статуса. Укрепление позиций в качестве средней державы свидетельствует о том, что возможности влияния страны растут не только в регионе, но и на более широком географическом пространстве.

Сущность этого позиционирования максимально емко и точно охарактеризовал сам глава Азербайджанского государства: «Сегодня у нас очень обширные международные связи. Число стран, желающих сотрудничать с Азербайджаном, с каждым годом растет. Мы имеем очень высокую репутацию, очень позитивный имидж в мире. Азербайджан уже признан в мире как средняя держава, и компании из многих стран хотят сотрудничать с нами в различных областях».

Статус средней державы – что это значит?

Концепция средней державы объединяет в себе военную мощь, экономические возможности, дипломатическое влияние, мягкую силу и другие факторы.

И хотя этот статус пока не имеет четких критериев, в целом на него могут претендовать государства, способные проецировать свое влияние на региональном и глобальном уровнях.

Сегодня Азербайджан не только реализует проекты внутри страны и региона, но и осуществляет различные проекты в Восточной и Южной Европе, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. То есть потенциал Азербайджана проявляется за пределами Южного Кавказа. Именно совокупность этих факторов позволила Азербайджану перейти в категорию государств, способных оказывать влияние далеко за пределами собственного региона.

Отнесение Азербайджана к средним державам определяют несколько важных факторов. Во-первых, страна проводит активную и многостороннюю внешнюю политику. Победы Азербайджана на международных выборах за последние два года, как и в предыдущие годы, являются наглядным свидетельством высокого доверия и авторитета, оказываемых нашей стране. Это - важный результат принципиального внешнеполитического курса, определенного и проводимого под руководством азербайджанского лидера.

Статистика успехов страны на многосторонних площадках привлекает особое внимание своей эффективностью. Все кандидатуры Азербайджана, выдвинутые в 2025 году в выборные органы международных организаций, увенчались успехом - по всем 14 кандидатам была обеспечена полная победа. Это демонстрирует достижение Азербайджаном 100-процентного успеха в избирательной дипломатии.

Полученные членства охватывают широкий спектр направлений - устойчивое развитие, туризм, миграцию, социальное развитие, окружающую среду, культурное наследие и гуманитарное сотрудничество. Это отражает универсальность внешнеполитических приоритетов Азербайджана.

Динамика побед продолжилась и в текущем году. Только в июне 2026 года страна добилась максимальных результатов на выборах в такие авторитетные структуры, как:

- Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW),

- Комитет по правам человека (ICCPR)

- Комитет по правам ребенка (CRC).

В соответствии с результатами предыдущих выборов, Азербайджан представлен в:

- Комитете по экономическим, социальным и культурным правам (CESCR)

- Комитете по защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей (CMW).

В целом, Азербайджан получил представительство в 5 из 10 договорных органов ООН по правам человека, что позволяет стране участвовать в выработке международных стандартов в области прав человека и усиливает его дипломатическое присутствие в системе ООН.

Таким образом, по уровню представительства в этих договорных органах страна делит вместе с Китаем второе и третье место среди всех государств-членов ООН. Эти результаты подтверждают эффективность многосторонней дипломатии Азербайджана и отношений, сформированных с международными партнерами.

Расширение представительства в ООН, ЮНЕСКО и других авторитетных международных организациях еще больше усиливает роль Азербайджана в глобальных процессах принятия решений. Успехи, достигнутые в рамках ЮНЕСКО, вновь подтвердили возрастающую международную роль Азербайджана в сфере сохранения и продвижения культурного наследия. Избрание Азербайджана на членские и руководящие должности в выборных органах, охватывающих различные сферы, является показателем высокой оценки вклада страны в формирование международной повестки.

Последовательные успехи на международных выборах еще раз подтверждают репутацию Азербайджана как надежного, ответственного и конструктивного партнера. С другой стороны, полученные мандаты создают дополнительные возможности для более эффективного продвижения национальных интересов Азербайджана на многосторонних платформах и развития международного сотрудничества.

Глобальные инициативы: от Движения неприсоединения до «Совета мира»

Инициативы, выдвигаемые Баку в рамках международных организаций, расширяют возможности Азербайджана для многосторонней дипломатии и укрепляют его международный авторитет. Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, Климатическом саммите COP29, Всемирном форуме городов WUF13 – только немногие яркие показатели растущего международного престижа страны.

В числе наиболее показательных международных инициатив в рамках этих площадок стоит назвать стратегический прорыв в период пандемии COVID-19. Возглавив вторую по величине после ООН международную структуру в критический момент, Азербайджан не просто формально исполнял свои обязанности. Страна фактически реанимировала эту историческую платформу, наполнив ее реальным практическим содержанием и инициировав созыв Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН для борьбы с «вакцинным национализмом».

Еще один вклад Азербайджана в глобальную солидарность – дипломатические усилия Азербайджана на климатическом треке. Баку удалось объединить за одним столом представителей крупнейших экспортеров углеводородного сырья, развитых экономик Запада и малых островных государств, наиболее уязвимых перед последствиями изменения климата. Тем самым Азербайджан на практике продемонстрировал способность формировать сбалансированную повестку, в которой экологическая ответственность не противопоставляется экономическому суверенитету и национальным интересам развивающихся стран, а рассматривается как взаимодополняющая составляющая устойчивого развития.

Особое место среди факторов, укрепляющих международные позиции Азербайджана, занимает его сбалансированный внешнеполитический курс. Баку последовательно выстраивает взаимовыгодные отношения с различными центрами силы, включая тюркский и мусульманский мир, Европейский союз, США, Китай и др. Такой многовекторный подход позволяет стране развивать сотрудничество по широкому спектру направлений, сохраняя пространство для конструктивного взаимодействия с различными международными партнерами.

Не менее значимым направлением становится готовность страны вносить вклад в поиск новых механизмов обеспечения глобальной безопасности. Особую актуальность эта задача приобретает в условиях нарастающей нестабильности мировой системы международных отношений. Сегодня наличие более 60 очагов конфликтов в различных регионах планеты подтверждает системный кризис международных механизмов обеспечения мира.

В этих условиях учреждение по инициативе главы Белого дома новой международной организации - «Совет мира» и участие президента Ильхама Алиева в его первом заседании подтвердило высокий авторитет Азербайджана на мировой арене и глубокое уважение к его лидеру. С другой стороны, это продемонстрировало способность страны сочетать стратегическую дипломатическую позицию с практическим вкладом в урегулирование международных кризисов.

Этой инициативой США обозначили необходимость переосмысления архитектуры международной безопасности и создания более гибких форматов взаимодействия государств.

Одна из ключевых причин участия Азербайджана в «Совета мира» - успешная стратегия по урегулированию многолетнего конфликта с Арменией и продвижению мирного процесса. Инициативы, направленные на достижение прочного мира с Ереваном, в том числе, по открытию для Армении выгодных экономических перспектив, служат укреплению устойчивого мира, безопасности и сотрудничества на Южном Кавказе и за его пределами. В глобальном контексте этот опыт рассматривается как редчайший пример, что укрепляет доверие к Азербайджану как к ответственному участнику международных мирных процессов.

Участие Азербайджана в статусе государства-учредителя в «Совете мира» подчеркивает возросший политический вес страны, признание ее международного авторитета и способность предлагать практические модели урегулирования конфликтов. Активная дипломатия, успешный опыт продвижения мирной повестки и ответственная позиция по вопросам миротворчества и решения глобальных проблем формируют образ Азербайджана как одного из значимых акторов в процессе становления новой системы международной безопасности.

Геостратегический каркас и энергетическая дипломатия

Прочность международных позиций государства неотделима от его материального фундамента. Особое значение имеет и геостратегическое положение страны - Азербайджан расположен на пересечении транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, и такие проекты, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Средний коридор укрепляют роль Азербайджана как регионального транспортного и логистического центра.

Параллельно с развитием транспортно-логистического потенциала одним из основных составляющих международного влияния Азербайджана выступает энергетическая дипломатия. Ключевая роль страны в обеспечении энергетической безопасности Европы и реализации проекта «Южный газовый коридор» существенно укрепила позиции Азербайджана в мировой экономике и повысила значение страны как надежного международного партнера.

Архитектура нового евразийского центра силы

Именно с призмы признания высокого авторитета Баку на мировой арене можно рассматривать и приглашение главы государства на саммит G20 в США. Это не просто формальный жест вежливости, а стратегический расчет ведущих держав мира, понимающих реальный баланс сил в Евразии.

Комментируя данное историческое событие, экспертное сообщество справедливо указывает на долгосрочные геополитические тренды. «Это ещё одно свидетельство того, что регион Большого Каспия уверенно укрепляет своё международное значение и всё чаще рассматривается как самостоятельный геополитический и экономический центр» - пишет в своем телеграм-канале глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов.

Анализ современных дипломатических успехов Азербайджана позволяет сделать вывод о том, что страна успешно завершила внутреннюю и региональную консолидацию и перешла к системному закреплению своего международного влияния.

Результаты избирательной дипломатии в структурах ООН, лидерство на климатическом треке, участие в создании новых международных форматов, а также приглашение на саммит лидеров G20 в США отражают расширение международной вовлеченности Азербайджана и его растущую роль в обсуждении вопросов, выходящих далеко за рамки Южного Кавказа.

Совокупность этих факторов свидетельствует о заметном расширении международной роли Азербайджана. Последовательное укрепление позиций в международных организациях, участие в крупных дипломатических инициативах и развитие транспортно-энергетических проектов формируют предпосылки для дальнейшего усиления его значения в региональной и глобальной политике.

Если в прошлом Азербайджан воспринимался прежде всего как важный региональный игрок, то сегодня он поступательно становится государством, участие которого востребовано при обсуждении вопросов международной политики, глобальной экономики, энергетической и транспортно-логистической безопасности.

В условиях формирования новой архитектуры международных отношений возрастает роль государств, способных соединять регионы, формировать новые форматы сотрудничества и вносить практический вклад в обеспечение международной стабильности. Именно к числу таких государств все более уверенно относится Азербайджан.