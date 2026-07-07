 Хакан Фидан: европейская безопасность не ограничивается ЕС - Турция играет в ней центральную роль | 1news.az | Новости
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Хакан Фидан: европейская безопасность не ограничивается ЕС - Турция играет в ней центральную роль

First News Media13:05 - Сегодня
Хакан Фидан: европейская безопасность не ограничивается ЕС - Турция играет в ней центральную роль

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что европейскую безопасность нельзя сводить исключительно к Европейскому союзу, поскольку она требует более целостного подхода.

В этой связи он подчеркнул центральную роль Турции.

Выступая на мероприятии «Европейская безопасность после саммита в Анкаре: укрепление сотрудничества между союзниками по НАТО по всей Европе», организованном Центром стратегических исследований при МИД Турции совместно с Chatham House, Фидан сказал, что в новый период НАТО следует сосредоточиться на наращивании стратегического потенциала. Он отметил, что альянс должен перестать быть структурой, лишь реагирующей на текущие угрозы, и выработать более долгосрочное и комплексное видение безопасности.

Турецкий министр заявил, что, несмотря на существующие разногласия между США и Европой, они не перерастут в неконтролируемый кризис на саммите НАТО и могут быть урегулированы. Фидан добавил, что самой сложной задачей было убедить президента США Дональда Трампа принять участие в саммите, однако после достижения этой цели наиболее трудный этап был пройден. По его мнению, участие Трампа в саммите НАТО имеет важное значение с точки зрения управления существующими проблемами.

Глава турецкого МИД вновь подчеркнул, что европейскую безопасность нельзя ограничивать рамками ЕС и что она требует более широкого подхода, в котором Турция играет центральную роль.

Фидан отметил, что Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. При этом, по его словам, сохранение открытых дипломатических контактов и каналов диалога с Россией также необходимо для обеспечения европейской безопасности.

Министр подчеркнул, что потенциал оборонной промышленности НАТО не должен рассматриваться исключительно через призму ЕС. По его словам, такие страны, как Турция и Великобритания, обладающие развитой оборонной промышленностью, являются естественными и необходимыми участниками сотрудничества в сфере обороны в рамках европейской безопасности.

Фидан также заявил, что Европе не следует воспринимать призывы США к более справедливому распределению нагрузки как психологическое давление или угрозу. По его мнению, европейские страны должны взять на себя большую ответственность.

Он отметил, что укрепление оборонного потенциала Европы необходимо не только для будущего НАТО, но и для повышения стратегической устойчивости самого европейского континента. По словам министра, на саммите НАТО в Анкаре не будет преобладать атмосфера взаимных обвинений между Европой и США.

Источник: Anadolu

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