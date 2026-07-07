В Дамаске из-за взрывов пострадали не менее 18 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Не менее 18 человек пострадали в Дамаске в результате двух взрывов, прогремевших во время визита французского президента Эммануэля Макрона, сообщило министерство внутренних дел Сирии.

"В результате двух взрывов в Дамаске у здания министерства туризма пострадали 18 человек, в том числе четверо полицейских", - сообщило МВД госагентству SANA.

Макрона не было в отеле в Дамаске, где он остановился в ходе своего визита, когда там неподалеку произошли взрывы, сообщило ранее во вторник издание Paris Match со ссылкой на источники.

Макрон прибыл в Дамаск в понедельник вечером, это первый визит президента Франции в САР с 2008 года. Макрон стал первым лидером страны ЕС, который посещает Сирию после смены власти там - до него страну посещали лишь глава Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

12:37

Находящиеся с визитом в Сирии президент Франции Эмманюэль Макрон и члены сопровождающей его делегации не слышали звуков взрывов, произошедших неподалеку от гостиницы Four Seasons, в которой они остановились во время пребывания в Дамаске.

Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По данным его источника, "Макрон и сопровождающие его лица не слышали звуков взрывов, в то время они уже направлялись на встречу с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа".

В настоящее время проходят переговоры между Макроном и аш-Шараа, они начались в запланированное ранее время. Как информирует телеканал, программа визита и встреч Макрона в Дамаске из-за произошедших взрывов изменена нет будет.

Источник: ТАСС

11:53

Два взрыва произошли в столице Сирии.

Подробности произошедшего выясняются.

По утверждению катарского телеканала Al Jazeera, инцидент произошел недалеко от здания министерства туризма арабской республики, а также поблизости от отеля, в котором поселился прибывший с визитом в Дамаск президент Франции Эмманюэль Макрон.