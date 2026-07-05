В Баку запустят новые бесплатные автобусы - ВИДЕО

В столице готовится к презентации новый проект в системе общественного транспорта.

ООО «BakuBus» анонсировало скорый запуск бесплатных компактных автобусов, опубликовав в своих социальных сетях видеоролик с интригующей подписью «Маленькие гости большого города – Скоро!».

На представленных кадрах изображены малогабаритные автобусы зеленого цвета, украшенные логотипом компании и графическими элементами на экологическую тематику. Особое внимание привлекает электронное табло транспортных средств, на котором высвечивается надпись «C1. (ödənişsiz)», что прямо указывает на бесплатный характер нового маршрута.

Официальные детали, такие как точная дата запуска, схема движения и список остановок, пока не раскрываются. Однако эксперты предполагают, что проект носит социальный или пилотный характер, а компактные размеры техники идеально подойдут для маневрирования по узким центральным улицам, туристическим зонам и местам с интенсивным пешеходным потоком. Внедрение таких бесплатных шаттлов на короткие расстояния призвано повысить мобильность внутри города, разгрузить столичные дороги от пробок и стимулировать жителей чаще пользоваться общественным транспортом.



