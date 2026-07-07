 В небе над Азербайджаном можно будет наблюдать метеорный поток Альфа-Каприкорниды | 1news.az | Новости
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Общество

В небе над Азербайджаном можно будет наблюдать метеорный поток Альфа-Каприкорниды

Феликс Вишневецкий14:25 - Сегодня
В небе над Азербайджаном можно будет наблюдать метеорный поток Альфа-Каприкорниды

В конце июля жители Азербайджана смогут наблюдать метеорный поток Альфа-Каприкорниды (Alpha Capricornids).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на кафедру астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета, метеорный поток будет активен с начала июля по 15 августа, а максимума активности достигнет 30 июля в 17:00 по бакинскому времени. Наиболее благоприятные условия для наблюдения в Азербайджане ожидаются вечером 30 июля и в ночь на 31 июля.

Радиант потока Альфа-Каприкорниды расположен в созвездии Козерога (Capricornus). Из Баку он находится над горизонтом на протяжении всей ночи, поэтому наблюдать метеоры можно в любое ночное время. Однако наиболее благоприятным временем считается около 01:00, когда радиант поднимается на максимальную высоту, а положение наблюдателя относительно направления метеорного потока становится наиболее оптимальным.

В период максимальной активности при идеальных условиях зенитное часовое число (ZHR) составит около 5 метеоров в час. Однако из-за того, что над Баку радиант поднимается лишь на 39° над горизонтом, в реальных условиях можно будет увидеть в среднем около трех метеоров в час.

Одним из главных факторов, осложняющих наблюдения в этом году, станет фаза Луны. На момент максимума метеорного потока пройдет всего два дня после полнолуния, поэтому яркий лунный свет существенно затруднит наблюдение слабых метеоров. Тем не менее Альфа-Каприкорниды известны тем, что иногда порождают очень яркие метеоры типа «болид» (fireball), оставляющие длинный светящийся след, поэтому вероятность увидеть наиболее яркие объекты сохранится.

Еще одной отличительной особенностью Альфа-Каприкорнид является их сравнительно низкая скорость. Эти метеоры входят в атмосферу Земли со скоростью около 23 км/с (примерно 82 800 км/ч).

Метеорные потоки возникают, когда Земля во время движения вокруг Солнца проходит через облака пыли и мелких каменистых частиц, оставленных кометами или астероидами вдоль своих орбит. Попадая в атмосферу со скоростью в десятки километров в секунду, эти частицы сгорают на высоте 70-100 км, образуя светящиеся следы, известные в народе как «падающие звезды».

Источником метеорного потока Альфа-Каприкорниды считается периодическая комета 169P/NEAT, совершающая полный оборот вокруг Солнца примерно за 4,2 года и относящаяся к семейству комет Юпитера. Несмотря на сравнительно слабую газопылевую активность, частицы, оставленные кометой в прошлом, продолжают ежегодно пересекать орбиту Земли, вызывая появление этого метеорного потока.

Для наблюдения за Альфа-Каприкорнидами не требуются телескоп или бинокль. Лучше всего вести наблюдения вдали от городского освещения, в местах с открытым горизонтом и темным небом. При этом рекомендуется смотреть не прямо на радиант, а примерно на 30-40° в сторону от него — такой способ позволяет увидеть больше метеоров.

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