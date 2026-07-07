Елена Кондратюк: Украина благодарна Азербайджану за поддержку детей - ФОТО
Украина признательна Азербайджану за программы реабилитации украинских детей.
Об этом заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк написала на своей странице в соцсети Х.
"Мы искренне благодарны Азербайджану за поддержку украинских детей и возможность для них пожить хотя бы некоторое время под мирным небом", - отметила она.
Напомним, что в Баку прибыла новая группа из 30 украинских детей в рамках программы реабилитации, чтобы провести следующие две недели в Азербайджане.
🇺🇦🤝🇦🇿 We are sincerely grateful to Azerbaijan for the support of Ukrainian children and opportunity for them to live atleast some time under a peaceful sky https://t.co/MczTD7AVH6 — Olena Kondratiuk (@Ole_Kondratiuk) July 7, 2026
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