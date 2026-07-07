 В Баку из незаконного оборота изъяли более 70 кг наркотиков - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Общество

В Баку из незаконного оборота изъяли более 70 кг наркотиков - ВИДЕО

First News Media14:35 - Сегодня
В Баку из незаконного оборота изъяли более 70 кг наркотиков - ВИДЕО

В Насиминском районе Баку в ходе операций из незаконного оборота изъято более 70 кг наркотических средств.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

По данным ведомства, у ранее судимого 51-летнего Адалета Гадимова обнаружено 22 кг 210 г марихуаны, у 44-летнего Эльвина Ахмедова - 29 кг 770 г, у 39-летней Гюнель Тагиевой и ее знакомого, 45-летнего Айдына Гурбанова, - 18 кг 615 г марихуаны.

Задержанные признались, что планировали осуществлять доставки наркотиков по различным адресам в столице. По всем фактам возбуждены уголовные дела, решением суда в отношении каждого из задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

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