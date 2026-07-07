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В Азербайджане в 2029 году пройдет перепись населения

First News Media16:17 - Сегодня
В Азербайджане в 2029 году пройдет перепись населения

В 2029 году в Азербайджане будет проведена перепись населения.

Соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Это будет первая всеобщая перепись, которая охватит всю территорию республики после полного восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета страны.

Целью масштабного мероприятия является получение подробных данных о населении и оценка социально-демографической ситуации в масштабах всего государства.

Согласно документу, перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2029 года (по состоянию на 1 октября 2029 года).

Подготовка, проведение, обработка итогов и публикация результатов переписи возложены на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Кабинету министров поручено в двухмесячный срок утвердить соответствующий план мероприятий, а также обеспечить интеграцию необходимых данных из информационных систем других госорганов в базу данных Госкомстата.

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