Умерла певица Лорен Беннетт, исполнившая Party Rock Anthem с LMFAO - ВИДЕО

Британская певица Лорен Беннетт, получившая мировую известность благодаря участию в записи хита LMFAO Party Rock Anthem, скончалась в возрасте 37 лет.

Как сообщает 1news.az, о смерти артистки сообщили участницы ее бывшей группы G.R.L.. Причина смерти официально не раскрывается.

В заявлении группы говорится следующее: «С глубокой скорбью сообщаем о смерти нашей любимой Лорен. Наши сердца разбиты, и невозможно выразить словами, как много она для нас значила. Мы навсегда сохраним в памяти любовь, смех и бесчисленные воспоминания, которыми она нас одарила. Ее прекрасная душа коснулась жизней многих людей. Нам будет ее очень не хватать».

Лорен Беннетт начала музыкальную карьеру в составе группы Paradiso Girls, а мировую популярность обрела в 2011 году после участия в записи композиции Party Rock Anthem, которая возглавила чарты во многих странах и стала одним из самых успешных танцевальных хитов десятилетия. Позднее певица вошла в состав группы G.R.L., известной по песням Ugly Heart и Lighthouse.

У Л. Беннетт остались шестилетняя дочь Харлоу и ее гражданский супруг — танцор и актер Кенни Уормалд.