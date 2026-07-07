Эрдоган и Трамп обсуждают двусторонние связи и сотрудничество в рамках НАТО

Переговоры президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа начались в президентском комплексе Бештепе в Анкаре, сообщает телеканал TRT Haber.

Трамп прибыл в Анкару для участия в саммите НАТО, в аэропорту его лично встречал Эрдоган. Там же состоялись короткие переговоры президентов двух стран.

По сообщениям турецких СМИ, в повестке переговоров Эрдогана и Трампа урегулирование российско-украинского конфликта и возобновление переговорного процесса на турецкой площадке, сотрудничество в области оборонной промышленности, в частности по поставкам Турции двигателей на $700 млн для истребителя Kaan, отмена рестрикций в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), возвращение Анкары в программу производства истребителя F-35. Лидеры Турции и США, кроме того, намерены обсудить вопросы сотрудничества в области экономики, в частности доведение двустороннего товарооборота до $100 млрд.

После двусторонней встречи в Бештепе Трамп присоединится к лидерам стран НАТО на официальном ужине, который даст старт саммиту альянса.