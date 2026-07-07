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Ле Пен сможет участвовать в выборах президента Франции в 2027 году

First News Media16:58 - Сегодня
Ле Пен сможет участвовать в выборах президента Франции в 2027 году

Апелляционный суд Парижа смягчил приговор лидеру парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен по громкому делу о фиктивном найме помощников в Европарламенте.

Новое решение суда снизило тюремный срок для политика до трех лет, из которых два года назначены условно, а в течение еще одного года она будет обязана носить электронный браслет.

Главным политическим итогом заседания стало сокращение срока запрета на участие в выборах до 15 месяцев. Это решение оставляет за Марин Ле Пен формальное право принять участие в президентских выборах 2027 года. Как проинформировал телеканал BFMTV, о своем окончательном решении по поводу выдвижения она сообщит позднее. При этом в преддверии заседания Ле Пен категорически заявляла, что не намерена вести предвыборную кампанию с электронным браслетом.

Громкое расследование против Ле Пен и ее соратников длится уже более десяти лет. Оно было открыто в июне 2014 года - спустя месяц после выборов, по итогам которых 24 кандидата «Национального объединения» были избраны в Европарламент. Поводом послужило анонимное послание в Европейский офис по борьбе с коррупцией, содержавшее сведения о найме четырех парламентских ассистентов евродепутата Ле Пен.

Подозрения укрепились после публикации структуры партийного аппарата: помимо 16 евродепутатов, в перечне сотрудников центральной штаб-квартиры партии в Париже были указаны 20 парламентских ассистентов. Согласно правилам Евросоюза, они должны были рекрутироваться и работать в Брюсселе или Страсбурге, а не во Франции.

В ходе расследования, начатого по обращению Европарламента к французской юстиции, следователи обнаружили, что числившаяся в 2010 году парламентским ассистентом Ле Пен Катрин Гризе одновременно являлась ее личной помощницей и руководила парижским секретариатом, а другой ассистент, Тьерри Леже, служил охранником.

В июле 2023 года Ле Пен вернула Европарламенту 326 тысяч евро по требованию Европейского офиса по борьбе с коррупцией, посчитавшего вознаграждение Гризе и Леже незаконным. Как пояснил тогда адвокат политика Родольф Босселю, возврат средств был осуществлен исключительно ради того, чтобы избежать административных мер со стороны Европарламента, и никоим образом не означал признания Ле Пен выдвинутых против нее претензий.

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