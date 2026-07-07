AZAL начинает выполнять рейсы в девятый город Турции

Входящая в состав AZCON Holding авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) открывает регулярные рейсы в турецкий город Карс.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские авиалинии», с включением Карса в маршрутную сеть авиакомпании он станет девятым пунктом назначения AZAL в Турции. Таким образом, Турция станет страной, представленной наибольшим количеством направлений в маршрутной сети национального авиаперевозчика.

Открытие рейсов в Карс позволит удовлетворить растущий спрос на пассажирские перевозки между Азербайджаном и Турцией, а также будет способствовать дальнейшему расширению воздушного сообщения между двумя странами.

Первый рейс по новому направлению состоится 30 июля 2026 года. Полеты по маршруту Баку - Карс - Баку будут выполняться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям. Билеты уже поступили в продажу.

Карс является одним из наиболее значимых с исторической и туристической точки зрения городов Турции. Он известен своим богатым историческим наследием, архитектурными памятниками и самобытной культурой.

Среди главных достопримечательностей города - древний город Ани, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, историческая Карсская крепость, а также горнолыжный курорт Сарыкамыш, пользующийся большой популярностью у иностранных туристов в зимний сезон. Кроме того, регион Карс привлекает путешественников своей национальной кухней и живописной природой.

Новый маршрут обеспечит жителям восточных регионов Турции, а также пассажирам из Азербайджана удобное прямое сообщение с новым направлением. Рейсы будут востребованы не только для туристических поездок, но и для посещения родственников, а также деловых путешествий.

Приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании, в мобильном приложении AZAL и через аккредитованные агентства.