Подготовка к войне? Зачем Минобороны Армении репетирует тотальную блокаду информации

В последних числах июня Министерство обороны Армении провело для представителей республиканских масс-медиа специальные учения под показательным названием «Замкнутая цепь 2026».

Официально заявленной целью мероприятия значилась максимальная координация действий прессы и военного ведомства в период активных боевых действий. Однако детальный анализ характера маневров указывает на то, что под видом партнерства Генеральный штаб фактически отрабатывает жесткие механизмы военной цензуры и тотального контроля над информационными потоками в случае нового обострения на границе.

Непрозрачность и закрытость, продемонстрированные военным руководством в ходе этих учений, заставляют всерьез сомневаться в искренности деклараций Еревана о приверженности мирной повестке и региональной стабильности, особенно с учетом выбранного места для проведения данных учений.

Выбор локации выглядит неслучайным. Маневры развернулись в Лорийской области, которая на определенных участках находится на небольшом расстоянии от государственной границы с Азербайджаном и по своему сложному горно-лесистому рельефу дублирует приграничную с ним Тавушскую область. Такое географическое сходство позволило организаторам максимально приблизить условия к реальному театру возможных военных действий без привлечения лишнего внимания к самой границе. По сути, командование армянской армии во главе с начальником Генштаба Эдвардом Асряном моделировало развитие событий на все еще неделимитированных участках условной границы, используя журналистов для обкатки конкретных приграничных сценариев.

Особое внимание привлекает состав сил, привлеченных к работе со СМИ. Как следует из официального видеорелиза оборонного ведомства, функции управления и перемещения групп репортеров были возложены на подразделения Военной полиции. Именно они обеспечивали перекрытие дорог и усиленное патрулирование в зонах проведения учений, о чем местные власти были оповещены заблаговременно. Тот факт, что журналисты могли попасть в условную зону боевых действий лишь по специальным бэйджам и исключительно минуя посты Военной полиции, прямо указывает на отработку сценария полного блокирования периметра в «день Х». Фактически медиасообщество страны приучают к мысли, что в условиях эскалации свободное перемещение и независимый сбор информации будут полностью невозможны. В критической ситуации частичный допуск на передовую получат лишь те, кто заранее отобран и проинструктирован структурами Минобороны. Вкупе с технической возможностью отключения связи и интернета, это позволит ведомству создать полностью управляемый и направленный информационный поток, исключающий появление любых альтернативных сведений.

Серьезные вопросы вызывают и средства индивидуальной защиты, выданные работникам СМИ. Вместо общепринятых в международной практике нейтральных синих бронежилетов и касок с крупной надписью PRESS, журналистам предоставили экипировку цвета хаки. С определенной дистанции человек в таком снаряжении визуально неотличим от комбатанта, что не только нарушает базовые стандарты безопасности прессы в зонах конфликтов, но и фактически стирает грань между медийными работниками и регулярными частями. Такое размывание статуса некарманных репортеров ставит под угрозу их жизни и одновременно развязывает руки военным структурам для любых манипуляций с картинкой с фронта.

Подобное стремление взять информационное поле под тотальный контроль обусловлено прошлыми провалами. Постоянные утечки информации и хаотичные кривотолки в прессе во время эскалаций в период 2016-2023 годов нанесли непоправимый удар по имиджу армейского командования. Теперь, как видно, ведомство пытается радикально исправить ситуацию, заранее формируя лояльный пул для ограниченного и жестко контролируемого допуска к передовой. Цель очевидна - создать стерильную информационную среду, где общество будет видеть войну исключительно глазами военных цензоров.

Дополнительным весомым аргументом в пользу скрытых мотивов Еревана является то, как именно эти маневры соотносятся с другими недавними шагами Армении. Параллельно с разговорами о мире армянская сторона продолжает форсированными темпами осуществлять масштабные закупки наступательных вооружений и систем ПВО у западных партнеров, в частности у Франции и Индии. Подобный курс на милитаризацию идет вразрез со всеми заявлениями о деэскалации. В условиях незавершенного процесса делимитации границ и сохраняющихся в конституции Армении территориальных претензий к соседям, подобное закрытое обучение прессы методам работы в условиях изоляции выглядит как целенаправленное создание «информационного зонтика» для сокрытия возможных провокаций. Когда государство искренне стремится к подписанию мирного договора, оно укрепляет институты прозрачности и открытости, а не тренирует армейские подразделения блокировать работу независимых наблюдателей. Если намерения Еревана исключительно оборонительные, необходимость в столь жесткой фильтрации независимого наблюдения на приграничных территориях выглядит как минимум избыточной и подозрительной.

На этом фоне очевиден явный диссонанс между миролюбивой риторикой официального Еревана и реальными приоритетами военных, которые на учениях открыто раскрывают направления возможных «точек кипения». Примечательно, что на кадрах официального релиза часть армянских журналистов запечатлена на боевых постах и внутри нововозведенного углубленного бункера, ландшафты вокруг которого наглядно свидетельствуют о том, что этот объект находится далеко за пределами Лорийской области. Это прямо указывает на то, что параллельно с публичными политическими заявлениями на местах идет активное возведение новой, глубоко эшелонированной военной инфраструктуры. Армия Армении системно оборудует новые укрепрайоны на стратегических направлениях и синхронно выстраивает вокруг них глухую информационную стену, оставляя общественности лишь право получать дозированные сводки сквозь жесткий фильтр военной цензуры, что полностью перечеркивает принципы транспарентности и укрепления мер доверия в регионе.

Фархад Гусейн