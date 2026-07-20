«Рано или поздно каждый возвращается к своим корням»: как Шейла Агазаде помогает сохранить родной язык в России – ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский язык - это гораздо больше, чем средство общения.

В нем живут история народа, национальная память, культура и связь поколений. Именно поэтому для миллионов азербайджанцев, проживающих за пределами исторической родины, вопрос сохранения родного языка остается по-настоящему важным.

Сегодня азербайджанская диаспора представлена во многих странах мира. Люди уезжают учиться, строить карьеру, заниматься бизнесом, создают семьи и десятилетиями живут вдали от Азербайджана. Однако даже находясь за тысячи километров от родных мест, многие продолжают говорить дома на азербайджанском языке, отмечать национальные праздники, готовить традиционные блюда, слушать азербайджанскую музыку и передавать детям любовь к культуре своих предков.

При этом сохранить язык в условиях другой языковой среды удается далеко не всем. Особенно непросто приходится семьям, где дети с раннего возраста оказываются полностью погружены в русскоязычную, англоязычную или любую другую среду.

Тем не менее со временем многие представители диаспоры начинают ощущать потребность вернуться к своим корням. Для кого-то это желание свободно разговаривать с бабушками и дедушками, для кого-то же возможность лучше понимать семейные традиции, литературу, музыку и культуру своего народа.

О том, почему язык остается важнейшей частью национальной идентичности, кто сегодня приходит изучать азербайджанский язык, с какими трудностями сталкиваются представители диаспоры и какие мифы существуют вокруг азербайджанского языка, 1news.az поговорил с проживающим в России преподавателем разговорного азербайджанского языка Шейлой Агазаде, которая уже много лет помогает людям из разных стран мира сохранять связь с родной культурой и языком, даже не проживая в Азербайджане.

- Расскажите немного о себе: Как давно вы живете в РФ и что привело вас в эту страну?

- Меня зовут Шейла, мне 27 лет. Я родилась и выросла в России, в Свердловской области, в столице Урала - Екатеринбурге. Там я прожила почти всю свою жизнь.

Моя историческая родина — Гахский район Азербайджана. Именно там родились мои родители. Во времена СССР отца направили на службу в Россию. Позже он решил остаться здесь: получил два высших образования, построил бизнес и перевёз из Азербайджана маму. Так наша семья пустила корни в России. После меня родились ещё два моих брата.

- Насколько сложно сохранять язык, когда большую часть времени вокруг звучит другой?

- Сохранение языка в нашей семье никогда не было проблемой. Отец учился в русском секторе, а мама - в азербайджанском. Тем не менее негласным правилом было общаться дома исключительно на азербайджанском языке, несмотря на то, что отец в совершенстве владеет русским.

Хотя дома мы говорили преимущественно на азербайджанском, у меня никогда не возникало языкового барьера. Как и многие дети-билингвы, я с лёгкостью переключалась с одного языка на другой.

Однако мой жизненный опыт показывает, что далеко не во всех семьях ситуация складывается так же. Многие мои знакомые переехали из Азербайджана в Россию ещё в детстве до пяти лет. После переезда начиналась активная подготовка к школе, и всё внимание родителей было сосредоточено на изучении русского языка. Чтобы ребёнок не испытывал трудностей в школе, дома с ним старались говорить как можно больше по-русски. Постепенно азербайджанский язык отходил на второй план.

- Что из азербайджанской культуры вы особенно цените и стараетесь не терять, живя за границей?

- Если не считать языка, пусть он останется самым первым и самым очевидным пунктом, то есть ещё несколько вещей, которые, на мой взгляд, необходимо сохранять.

Язык определяет нашу национальную идентичность. Все люди физиологически одинаковы, но именно язык отражает нашу историю, культуру и принадлежность к своему народу. Поэтому его сохранение имеет огромное значение.

Не менее важна для меня и национальная кухня. Моё первое призвание поварское дело, поэтому, где бы я ни находилась, мне всегда хочется сохранять и популяризировать азербайджанские гастрономические традиции. Искренне считаю азербайджанскую кухню одной из лучших в мире.

Будучи активистом различных организаций азербайджанской молодёжи, я неоднократно представляла Азербайджан на выставках, знакомя гостей с разнообразием нашей национальной кухни.

Ещё одна важная ценность нашей семьи - гостеприимство. Это не просто традиция, а часть нашей культуры и нашего характера. В Азербайджане говорят, что мы «открыты сердцем» для каждого, кто приходит с миром, нуждается в помощи и относится к нам и нашей стране с уважением.

И, конечно, нельзя не сказать о музыке, фольклоре и кинематографе. Мы с удовольствием слушаем произведения великих азербайджанских композиторов и снова и снова пересматриваем фильмы, ставшие настоящей классикой.

- В какой момент вы решили начать преподавание языка?

- Свою миссию по сохранению азербайджанского языка я начала ещё в самом начале блогерского пути, почти десять лет назад.

Тогда я создала блог, в котором публиковала юмористические видео исключительно на азербайджанском языке. Мне хотелось дать людям возможность слышать родную речь не только дома. Ведь большинство учится, работает и живёт в русскоязычной среде, где азербайджанский язык практически не звучит.

Несмотря на довольно узкую тематику, блог быстро начал набирать популярность. Именно тогда я поняла, что хочу посвятить себя сохранению и популяризации родного языка.

Параллельно я работала над большим проектом, посвящённым изучению разговорного азербайджанского языка. Сначала преподавала детям до двенадцати лет в офлайн-формате, а уже более пяти лет обучаю учеников онлайн.

В прошлом году я окончательно поняла, что готова открыто рассказывать о своей деятельности, и полностью изменила направление блога. Отклик превзошёл все мои ожидания.

Я никогда не позиционировала себя как школьного учителя или классического репетитора и всегда честно говорю об этом.

Я думаю на русском языке, поэтому прекрасно понимаю, какие сложности возникают у русскоговорящих учеников. Именно это позволяет мне объяснять азербайджанскую грамматику простым и понятным языком, без лишней теории и сложных терминов.

- Какие мифы об азербайджанском языке вы чаще всего слышите?

- Пожалуй, самый распространённый миф, из-за которого нередко возникают споры и недопонимания, заключается в том, что азербайджанский и турецкий языки практически одинаковы.

Действительно, носители азербайджанского языка в большинстве случаев довольно хорошо понимают турецкую речь. Однако важно учитывать, что обратная ситуация встречается значительно реже, носителям турецкого языка понимать азербайджанский зачастую гораздо сложнее.

Кроме того, существует распространённое заблуждение, что каждый азербайджанец свободно владеет турецким языком. На практике всё оказывается иначе. Пока разговор сопровождается жестами, знакомыми словами или понятным контекстом, общение действительно может складываться легко. Но как только человек оказывается в полноценной турецкоязычной среде, где необходимо свободно говорить исключительно на турецком языке, без ежедневной практики это становится серьёзным испытанием.

- Кто чаще всего обращается к вам за изучением азербайджанского языка?

- Я могу выделить несколько основных категорий своих учеников.

Первая категория - жёны азербайджанцев, состоящие в межнациональном браке.

Я искренне восхищаюсь этими женщинами. Из уважения к семье мужа они начинают изучать азербайджанский язык, чтобы свободно общаться с его близкими, понимать их и стать полноценной частью семьи. Каждый раз я поражаюсь тому, на что способна любовь. Женщины обладают невероятной силой.

Вторая категория - дети из межнациональных семей, где один из родителей является азербайджанцем.

По разным причинам в детстве они могли проводить меньше времени с родителем, носителем азербайджанского языка. Постепенно русский язык становился основным, а азербайджанский отходил на второй план.

Третья категория - азербайджанцы, которые постепенно забывают родной язык из-за отсутствия языковой практики.

Как правило, это люди, переехавшие в Россию в раннем детстве. Со временем русский язык полностью вытесняет азербайджанский из повседневной жизни, и человек начинает ощущать, что теряет связь с родным языком.

Четвёртая категория - люди, переехавшие в Азербайджан по работе, а также те, кто только планирует переезд.

Для них знание языка становится важной частью адаптации к новой жизни.

Пятая категория - люди, которым просто интересны азербайджанский язык, культура и музыка.

Эта категория вызывает у меня особенно тёплые чувства. Среди огромного количества иностранных языков они выбирают именно азербайджанский. Для меня это повод для искренней гордости. Я убеждена, что азербайджанский язык необыкновенно красив, и именно поэтому он способен заинтересовать людей далеко за пределами Азербайджана.

- Что обычно удивляет людей, когда они начинают его изучать?

- Людей часто удивляет, что азербайджанский язык оказывается гораздо проще, чем кажется на первый взгляд.

Не меньше их удивляет и то, что изучение языка может приносить удовольствие. Для меня это особенно важно, поэтому я стараюсь найти индивидуальный подход к каждому ученику и сделать процесс обучения максимально комфортным и интересным.

Но чаще всего удивление вызывает отсутствие буквы «Ц» в азербайджанском алфавите. Для меня это, пожалуй, самая болезненная тема, которая вполне заслуживает отдельной лекции.

В азербайджанском языке существует большое разнообразие диалектов, однако в преподавании я придерживаюсь литературной нормы и стараюсь сохранять баланс между различными особенностями произношения.

Безусловно, в разных регионах существуют свои фонетические особенности и варианты произношения отдельных букв и звуков. Однако многие носители языка довольно остро воспринимают напоминание о том, что существует литературный азербайджанский язык и официальный алфавит, которые служат единым ориентиром для всех.

- Что, по вашим наблюдениям, чаще всего мешает азербайджанцам за рубежом сохранить язык?

- Я бы выделила несколько основных причин, по которым люди не изучают или откладывают изучение азербайджанского языка: отсутствие языковой практики, нехватка качественных учебных материалов и, пожалуй, временное отсутствие внутренней мотивации.

Почему именно временное? Потому что, как показывает мой опыт, рано или поздно желание всё равно появляется. Неважно, в 17, 27 или 47 лет. В какой-то момент человек начинает чувствовать потребность вернуться к своим корням, лучше понять культуру своей семьи или просто восстановить утраченную связь с родным языком. И именно тогда начинается его путь к изучению азербайджанского.

Я убеждена, что язык - это не просто средство общения. Это память семьи, связь поколений и часть нашей идентичности. Пока мы говорим на родном языке, мы сохраняем не только слова, но и самих себя. Именно поэтому я продолжаю заниматься тем, что люблю больше всего, помогаю людям заново открыть для себя азербайджанский язык.

Сегодня, когда миллионы азербайджанцев живут за пределами страны, подобные инициативы приобретают особое значение. Язык становится тем самым мостом, который соединяет поколения, помогает сохранить культурную память и не потерять связь со своими корнями, где бы человек ни находился.

Именно поэтому сохранение родного языка остается общей задачей - семьи, общества и самих его носителей. Ведь пока язык продолжает звучать в домах, в разговорах родителей с детьми, на культурных мероприятиях и в образовательных проектах, продолжает жить и национальная идентичность.