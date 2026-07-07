Трамп об Эрдогане: Между нами хорошая «химия»

Президент США Дональд Трамп сделал ряд громких заявлений в ходе своего визита в Турцию, подчеркнув свои особые личные отношения с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и в очередной раз подвергнув критике Североатлантический альянс.

Трамп признался, что главным моментом, побудившим его посетить мероприятие, стало уважение к главе Турции:

«НАТО меня очень разочаровало. Если бы саммит проходил не в Турции, я бы, возможно, и не приехал. Но мой друг Эрдоган пригласил меня, и я приехал».

По словам Трампа, между ним и президентом Турции существует уникальное взаимопонимание. Он назвал Эрдогана «очень сильным лидером» сильной страны с мощным военным потенциалом.

В качестве примера эффективного взаимодействия Трамп вспомнил дипломатический кризис вокруг американского пастора Эндрю Брансона, который был освобожден в 2018 году:

«У нас была история с пастором, его приговорили к длительному тюремному заключению. Я позвонил президенту, и он тут же его освободил. Христианское сообщество этого не забудет. Именно тогда я понял, насколько хорошая между нами химия».

Политик добавил, что в международных делах ему проще иметь дело с сильными фигурами: «Какие-то дела вы ведете с очень жесткими людьми, а бывают немощные люди, с которыми не сработаешься».

Дональд Трамп вновь поднял вопрос финансового бремени внутри НАТО, напомнив, что США тратят «триллионы денег на защиту Европы». Кроме того, он затронул тему ближневосточной политики, жестко высказавшись в адрес Тегерана:

«Скорее всего, мы также поговорим об Иране. Мы в значительной степени уничтожили его армию. У них не будет ядерного оружия».

В завершение Трамп похвалил турецкую инфраструктуру, а также назвал прошедшие переговоры и ужин с турецким коллегой «прекрасными и продуктивными».

Источник: CNN Türk