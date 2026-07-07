Эрдоган: США обещали Турции поставить пять истребителей F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара получила от Вашингтона обещание о поставке пяти истребителей F-35.

Во вторник президент США Дональд Трамп, комментируя перспективу передачи Турции истребителей F-35, заявил, что Вашингтону еще предстоит принять это решение.

"Вопрос F-35 для нас не новый. Мы уже обсуждали его с Соединенными Штатами и получили обещание о поставке пяти самолетов", - сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, переговоры по программе F-35 продолжаются в рамках ранее достигнутых договоренностей между Анкарой и Вашингтоном.

Турция была участником международной программы создания истребителей F-35, однако в 2019 году США исключили Анкару из проекта после приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем С-400. С тех пор турецкие власти неоднократно заявляли о намерении урегулировать вопрос и добиваются возвращения к сотрудничеству по программе или компенсации за ранее внесенные средства.

Источник: РИА Новости