 В Азербайджане выявили опасные средства для похудения с запрещённым веществом - ФОТО | 1news.az | Новости
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Общество

В Азербайджане выявили опасные средства для похудения с запрещённым веществом - ФОТО

First News Media18:45 - Сегодня
В Азербайджане выявили опасные средства для похудения с запрещённым веществом - ФОТО

В биологически активных пищевых добавках для похудения, которые рекламировались и продавались в социальных сетях в виде чая, кофе и капсул, выявлены серьезные нарушения законодательства.

Об этом распространило информацию Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA).

Согласно сообщению, в ходе мониторинга были отобраны образцы продукции, приобретенной через аккаунты «Slimluxcoffee_ariqladici_kofe», «Vellara.baku» и «Spirulina_azerbaijan_official» в социальной сети Instagram.

Лабораторные исследования показали, что в продуктах SLT Slim Lux Coffee Premium (со вкусом фундука), SLT Slim Lux Coffee Premium, Good Lux Green Coffee, Green Good Lux Slimming Coffee (со вкусом фундука), Green Good Lux Slimming Capsules, Saffren Dietary Supplement, Spirulina, Vellara Form Coffee и Vellara Form Tea обнаружено опасное для здоровья человека вещество сибутрамин, использование которого в пищевых продуктах запрещено.

Сибутрамин повышает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, инфаркта и инсульта, а также может вызывать серьезные психические расстройства. Использование сибутрамина в составе пищевых продуктов и лекарственных средств запрещено в Азербайджане.

В ходе расследования было установлено, что указанные товары были ввезены в страну под видом продукции для личного пользования, однако впоследствии незаконно продавались через социальные сети. Для запрета ввоза этой продукции в Азербайджан также направлено официальное обращение в компетентные органы страны-производителя.

По выявленным фактам в соответствии с законодательством материалы направлены в соответствующие государственные органы, включая правоохранительные структуры, для принятия необходимых мер.

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