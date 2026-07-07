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Трамп прибыл в Анкару с делегацией из 1400 человек и персональной туалетной системой

First News Media20:00 - Сегодня
Трамп прибыл в Анкару с делегацией из 1400 человек и персональной туалетной системой

Во время визита президента США Дональда Трампа в Анкару на 36-й саммит НАТО были приняты необычные меры безопасности. Для Трампа, прибывшего с делегацией примерно из 1400 человек, из США была привезена персональная туалетная система, сообщает haberler.com. 

В рамках протокола безопасности сообщалось, что биологические отходы президента не будут сбрасываться в местную канализационную систему, а будут отправлены обратно в США из-за риска утечки разведывательной информации.

Анкара в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, проходящего 7-8 июля, принимала важнейших лидеров мира, а для визита президента США Дональда Трампа были предприняты заметные меры безопасности.

Стало известно, что Трамп прибыл на саммит с делегацией примерно из 1400 человек. Американская делегация, включавшая политиков, дипломатов, военных чиновников и сотрудников ЦРУ, выделялась как самая многочисленная среди стран-участниц саммита.

Сообщалось, что Трамп и сопровождающая его делегация остановятся в отеле недалеко от посольства США в Анкаре. Из соображений безопасности отель, где будет проживать Трамп, на время визита полностью выделен для американской делегации, другие гости в комплекс не допускаются.

Отмечалось, что Секретная служба США начала проверки в отеле за несколько дней до этого, а системы электроснабжения, водоснабжения, вентиляции и противопожарной безопасности были тщательно проверены.

Президентский лимузин Трампа по прозвищу «Зверь» также был доставлен из США в Турцию. Кроме того, сообщалось, что Секретная служба планирует использовать дроны в Анкаре для ближней охраны, и по этому вопросу ведется координация с турецкими властями.

Меры безопасности этим не ограничились. В рамках протокола, ранее применявшегося при зарубежных визитах других президентов США, личная туалетная система Трампа была доставлена из США. Сообщалось, что биологические отходы президента не будут сбрасываться в местную канализацию, а будут вывезены обратно в США по специальной процедуре защиты из-за угрозы разведданных.

Из-за саммита НАТО в Анкаре в целом принимаются чрезвычайные меры безопасности. Полицейские и жандармские подразделения несут службу на маршрутах следования лидеров, а вокруг Президентского комплекса, ATO Congresium и здания Генерального штаба, где пройдет саммит, создано кольцо безопасности.

Ожидается, что на время саммита некоторые основные магистрали будут временно перекрыты для движения, а дипломатическая и охранная активность в Анкаре достигла наивысшего уровня.

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