Фуад Набиев назначен на новую должность

В Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи произведено новое назначение.

Как сообщает Unikal, в связи с этим подписан соответствующий приказ.

Согласно приказу, Фуад Набиев назначен заместителем директора Центра.

Отмечается, что до этого назначения Ф. Набиев занимал должность начальника отдела стратегического планирования и инноваций Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения.