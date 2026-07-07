Дебют удался: «Сабах» обыграл «Нью-Сейнтс» в первом матче Лиги чемпионов

Азербайджанский клуб «Сабах» успешно начал свой путь в квалификации Лиги чемпионов УЕФА, обыграв валлийский «Нью-Сейнтс» в первом матче первого отборочного раунда.

Встреча на Bank Respublika Arena в Масазыре завершилась победой команды Валдаса Дамбраускаса со счётом 2:0.

После безголевого первого тайма хозяева открыли счёт на 66-й минуте — первый исторический гол «Сабаха» в Лиге чемпионов забил Велко Симич. В концовке встречи, на 84-й минуте, Кахим Паррис закрепил преимущество азербайджанской команды.

Ответный матч состоится 14 июля в Уэльсе.