В Гяндже мужчина попытался поджечь поликлинику после конфликта с врачом - ВИДЕО

В одной из поликлиник Гянджи произошёл инцидент — местный житель попытался устроить пожар в медицинском учреждении.

Как сообщает Teleqraf, происшествие произошло 7 июля около 12:00 в поликлинике больницы имени академика Зульфугара Мамедова.

По предварительной информации, мужчина потребовал выдать ему наркотикосодержащий препарат сверх установленного лимита, из-за чего у него возник конфликт с врачом-неврологом.

После ссоры он попытался устроить пожар, используя принесённую с собой легковоспламеняющуюся жидкость. Возгорание удалось предотвратить, пострадавших нет.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. По факту проводится расследование.