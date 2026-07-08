В Ходжавенд и Шушу отправлены очередные группы бывших вынужденных переселенцев - ФОТО

Состоялся очередной этап переселения в освобожденные от оккупации Ходжавендский и Шушинский районы.

Как сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, на этом этапе в село Кузейхырман Ходжавендского района переселена 21 семья (87 человек), в село Гюнейхырман — 18 семей (72 человека), а в село Кичик Галадереси Шушинского района — 15 семей (51 человек).

Отметим, что в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается реализация программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории.