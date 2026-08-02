Число погибших в Испании мигрантов достигло 72 человек

Число мигрантов, погибших при попытках попасть в испанский город-анклав Сеуту из Марокко, достигло 72 человек.

Как передает El Pais, об этом заявил представитель правительства Сеуты Мигель Анхель Перес Триано.

По его словам, местные власти будут работать над ускорением регистрации лиц, нелегально въехавших в автономный город в последние дни, с целью осуществить их оперативное возвращение на родину.

На данный момент ситуация в Сеуте стабилизировалась. Полиция и военные контролируют ситуацию на улицах.

Ранее сообщалось, что при попытке вплавь добраться из Марокко в Испанию погибли 57 нелегальных мигрантов.