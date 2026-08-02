Партия «Гражданский договор» выдвинула Пашиняна на пост премьера Армении

Партия «Гражданский договор» выдвинула Никола Пашиняна кандидатом в премьер-министры Армении сразу после технической отставки правительства.

Как сообщают армянские медиа, политическая сила, сформировавшая большинство в новоизбранном Национальном собрании 9-го созыва, представила президенту пакет необходимых документов. Процедура проводится в соответствии со статьей 149 Конституции Республики Армения для соблюдения порядка назначения главы кабинета министров.

Напомним, что ранее сегодня на первом заседании парламента премьер-министр Никол Пашинян подписал заявление об отставке правительства, члены которого продолжают исполнять обязанности до формирования нового состава.

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