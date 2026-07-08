Что известно о состоянии шести человек, пострадавших в ДТП в Суговушане? - ОБНОВЛЕНО

В результате дорожно-транспортного происшествия, зафиксированного на территории села Суговушан Агдеринского района, пострадали шесть человек (мужчины).

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в Тертерской центральной районной больнице (ЦРБ).

Согласно информации, 7 июля около 21:40 пострадавшие были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Тертерской ЦРБ. У всех пациентов диагностированы множественные травмы различных частей тела.

После оказания первой помощи двое пострадавших были перенаправлены в медицинские учреждения города Мингячевир, а еще один — в одну из частных клиник Бардинского района. Один человек по собственному желанию отказался от дальнейшей медицинской помощи.

В настоящее время лечение двоих пациентов продолжается в Тертерской центральной районной больнице. Их состояние оценивается врачами как средней степени тяжести.

10:03

В Агдере микроавтобус с рабочими съехал в овраг и перевернулся.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент зафиксирован на территории села Суговушан.

По предварительным данным, в результате аварии 6 человек получили травмы различной степени тяжести.

Отмечается, что микроавтобус перевозил сотрудников одной из компаний.

Трое из пострадавших госпитализированы в частную клинику в Мингячевире, еще трое доставлены в Бардинский диагностический центр.

По факту ведется расследование.

08:15

В селе Суговушан Агдеринского района микроавтобус с рабочими упал в ущелье.

Как сообщает Report, в результате ДТП шесть человек, предварительно, получили травмы.

По факту начато расследование, обстоятельства инцидента выясняются.