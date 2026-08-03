Семь погибших и десятки пострадавших: статистика утоплений и солнечных ударов за июль

В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи в течение июля 2026 года поступило в общей сложности 22 обращения в связи со случаями утопления.

По поступившим обращениям 10 человек были госпитализированы в медицинские учреждения, 5 людям медицинская помощь была оказана на месте, а также зафиксировано 7 фактов доврачебной смерти, сообщает 1news.az со ссылкой на центр.

Среди обратившихся 4 человека — женщины, 15 человек — мужчины, личность 3 человек установлена не была.

В течение июля в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило 32 обращения в связи с солнечным ударом. Из них 12 человек были госпитализированы, 17 людям медицинская помощь была оказана на месте, 3 человека отказались от госпитализации. Из числа обратившихся 17 человек — мужчины, 15 — женщины.

Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи призывает граждан строго соблюдать правила безопасности в пляжный сезон, использовать только контролируемые пляжи и не входить в воду на опасных территориях.