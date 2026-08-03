Арестованы должностные лица Налоговой службы, обвиняемые в получении взяток от предпринимателей

Арестованы должностные лица, обвиняемые в получении взяток за непроведение налоговой проверки.

Как сообщает AПА, об этом говорится в совместном заявлении Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Согласно сообщению, Генеральная прокуратура совместно с государственными органами продолжает принимать комплексные, системные и последовательные меры по предотвращению незаконных действий должностных лиц и борьбе с выявленными фактами.

В рамках одной из таких мер на основании поступившей из Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджанской Республики информации о незаконных действиях должностных лиц этой службы в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было проведено расследование и возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В ходе предварительного следствия и оперативно-разыскных мероприятий были выявлены обоснованные подозрения в том, что заместитель начальника Управления территориального закрепления Главного управления оперативного налогового контроля и организации учёта по городу Баку ГНС Рустам Абиль оглу Мирзоев и начальник 4-го отдела этого управления Кянан Ядигяр оглу Мамедов в мае 2026 года получили от многочисленных предпринимателей, осуществлявших деятельность в одном из торговых центров Баку, в общей сложности 200 тысяч манатов в качестве взятки за непроведение налоговых проверок, неприменение штрафов и в иных аналогичных целях.

На основании собранных первоначальных доказательств Рустаму Мирзоеву и Кянану Мамедову предъявлено обвинение по статьям 311.3.1 и 311.3.3 Уголовного кодекса — получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. По ходатайству следственного органа и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением Бинагадинского районного суда Баку в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственные и оперативно-разыскные мероприятия. Будет обеспечено привлечение к уголовной ответственности и других лиц, участвовавших в совершении незаконных деяний.