Иранский парламент ратифицирует Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи заявил, что процесс ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в ближайшее время состоится в иранском парламенте.

Как сообщает тегеранское бюро АПА, отвечая на соответствующий вопрос на еженедельной пресс-конференции, Бегаи сказал, что документ подписан, его правовые, политические и другие аспекты были изучены.

По его словам, 22 июля Конвенция была одобрена правительством Ирана и представлена в парламент. Ожидается, что в ближайшее время она пройдёт этап ратификации.

Представитель МИД подчеркнул, что Иран принимает решения о присоединении к международным документам с особой тщательностью, учитывая все аспекты. Такой процесс был проведён и в отношении данной Конвенции.

Бегаи отметил, что утверждение документа парламентом будет способствовать развитию сотрудничества между прикаспийскими государствами и предотвращению возможного злоупотребления этим водоёмом со стороны внерегиональных сил.

Он добавил, что некоторые вопросы, вызывающие обеспокоенность у иранской общественности, не отражены в этой Конвенции. По словам Бегаи, вопрос исходных линий будет обсуждаться в рамках отдельной конвенции.