Иран не откроет Ормузский пролив сразу после достижения соглашения с Оманом

Достижение соглашения между Ираном и Оманом по маршруту через Ормузский пролив не будет означать, что акватория сразу станет открыта для судоходства.

Об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Достижение соглашения о безопасном маршруте судоходства через Ормузский пролив является необходимым, но недостаточным условием для открытия пролива», — подчеркнул он в ходе пресс-конференции. Багаи добавил, что причиной закрытия Ормузского пролива стали не разногласия между Тегераном и Маскатом, а агрессия США и Израиля по отношению к Ирану.

Источник: ТАСС