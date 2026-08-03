В соцсетях распространяют поддельные документы от имени Центра аналитической экспертизы

В социальных сетях распространяются ложные сведения и поддельные документы, в которых незаконно используется название Центра аналитической экспертизы (ЦАЭ) Министерства здравоохранения с целью введения граждан в заблуждение.

Как передает 1news.az, информация об этом размещена на официальном сайте Минздрава.

В указанных материалах утверждается, что Центр аналитической экспертизы якобы осуществляет совместную деятельность с неким «Департаментом Sandoz Pharma», проводит набор сотрудников на должность «специалиста по штрихкодированию», а сведения о кандидатах регистрируются во внутреннем реестре ЦАЭ.

Официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности и является фальсификацией.

В конце распространенного поддельного документа указана подпись некоего «Этибара Абдалова», якобы являющегося сотрудником Департамента кадров Центра аналитической экспертизы Sandoz Pharma.

Сообщаем, что в Центре аналитической экспертизы отсутствует сотрудник с таким именем. Кроме того, несмотря на то, что документ был распространен 2 августа, в нем указана дата «03.08.2026». Данное несоответствие является еще одним очевидным подтверждением того, что документ является поддельным.

Также установлено, что лицо, связывающееся с гражданами под предлогом трудоустройства, представляется «главным координатором по человеческим ресурсам компании Sandoz Pharma, якобы действующей в подчинении Центра аналитической экспертизы Министерства здравоохранения, Фаризом Гейдаровым» и требует перечислить денежные средства на определенный банковский счет в качестве «оплаты реквизитов договора».

Еще раз подчеркиваем:

- в структуре Центра аналитической экспертизы отсутствует не только компания «Sandoz Pharma», но и какие-либо частные организации;

- Центр аналитической экспертизы не осуществляет подбор персонала подобным способом;

- ЦАЭ никогда не требует от граждан перечисления денежных средств на банковские счета в связи с трудоустройством или по любым другим основаниям.

Кроме того, распространяемая в социальных сетях информация о вакансии «специалиста по штрихкодированию» также не соответствует действительности.

Разъясняем, что Центр аналитической экспертизы не присваивает лекарственным средствам линейные штрихкоды (GTIN/EAN).

GTIN (Global Trade Item Number) — это международный идентификационный номер товара, который присваивается производителем либо владельцем регистрационного удостоверения в соответствии с международными стандартами GS1. Иными словами, GTIN и линейный штрихкод оформляются не Центром аналитической экспертизы, а производителем лекарственного средства или владельцем регистрационного удостоверения.

GS1 — международная некоммерческая организация, разрабатывающая стандарты идентификации продукции.

Эти стандарты обеспечивают прослеживаемость товаров на всех этапах цепочки поставок и унифицированный обмен информацией.

В рамках внедренной Центром аналитической экспертизы системы прослеживаемости лекарственных средств для каждой потребительской упаковки лекарственного препарата формируется уникальный код DataMatrix.

Он содержит GTIN, уникальный серийный номер, номер партии (лот) и срок годности. Именно эти данные обеспечивают возможность отслеживания движения лекарственного средства от производителя до конечного потребителя, предотвращения обращения фальсифицированных лекарственных препаратов и обеспечения прозрачности всей цепочки поставок.

Таким образом, GTIN (линейный штрихкод) присваивается лекарственным средствам исключительно производителем либо владельцем регистрационного удостоверения в соответствии с международными стандартами GS1. Присвоение линейных штрихкодов не относится к полномочиям Центра аналитической экспертизы.

Центр аналитической экспертизы вновь призывает граждан доверять исключительно официальной информации, размещаемой Центром по вопросам трудоустройства, платежей и иных официальных процедур, не реагировать на требования о переводе денежных средств, поступающие от неизвестных лиц, а также ни при каких обстоятельствах не передавать третьим лицам свои персональные данные и денежные средства.

По данному факту Центр аналитической экспертизы обратится в соответствующие государственные органы.

В соответствии с законодательством будут приняты необходимые правовые меры.

Напоминаем, что официальные объявления о приеме на работу публикуются исключительно на официальном сайте Центра аналитической экспертизы и на его официальных страницах в социальных сетях.