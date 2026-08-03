Внесены разъяснения относительно введения лимитов на переводы между картами

Ассоциация банков Азербайджана (ABA) и Ассоциация финтеха Азербайджана (AzFina) достигли соглашения о применении риск-ориентированного подхода к операциям пополнения платежных инструментов в целях минимизации рисков злоупотребления услугами банков и организаций электронных денег.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Ассоциацию банков Азербайджана (ABA), в последние годы в Азербайджане наблюдается значительный прогресс в развитии платежной экосистемы и расширении сферы безналичных расчетов. В результате последовательных реформ, расширения цифровых финансовых услуг и внедрения инновационных платежных решений объем и охват безналичных платежей в стране постоянно растут.

Модернизация платежной инфраструктуры и развитие услуг цифрового банкинга также требуют более эффективного управления рисками в этой сфере и повышения внимания к обеспечению требований законодательства.

Учитывая вышеизложенное, Ассоциация банков Азербайджана (ABA) и Ассоциация финтеха Азербайджана (AzFina) достигли соглашения о применении риск-ориентированного подхода к операциям пополнения платежных инструментов в целях минимизации рисков злоупотребления услугами банков и организаций электронных денег.

Согласно данному подходу, по каждому платежному инструменту пользователей платежных услуг предусматривается возможность проведения операций пополнения максимум 5 раз в день и на общую сумму до 20 тысяч манатов в месяц. В этом контексте банками и организациями электронных денег также предусматривается предоставление пользователям платежных услуг только одного платежного инструмента по каждому финансовому продукту, привязанному к их счету. Особо подчеркивается, что на данном этапе введение каких-либо лимитов на операции списания (расходные операции) по платежным инструментам не предусматривается.

Как отмечалось выше, этот подход основан на оценке рисков и не предполагает ограничения добросовестных операций пополнения клиентов. Так, операции пополнения по платежным инструментам, принадлежащим самим клиентам банков и организаций электронных денег, а также их близким родственникам, исключаются из-под действия указанных лимитов. В то же время применение лимитов не предусматривается и в случаях, когда клиенты предоставляют необходимую информацию о проводимых операциях и эти операции соответствуют их профилю риска. Аналогичным образом, при предоставлении пользователями платежных услуг соответствующих обоснований банки и организации электронных денег обеспечат им выдачу необходимых дополнительных платежных инструментов.

ABA и AzFina еще раз отмечают, что данный подход не создаст никаких дополнительных ограничений или сложностей для пользователей платежных услуг с добросовестной практикой проведения платежей и не окажет негативного влияния на их повседневные операции. Пользователи платежных услуг продолжат выполнять свои платежные операции в обычном режиме, пользуясь преимуществами цифровых платежей, включая инфраструктуру POS-терминалов в хозяйствующих субъектах и услуги электронного банкинга.