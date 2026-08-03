В Иране заявили о преднамеренности удара ВСУ по судну в Каспийском море

Тегеран обладает доказательствами, что удар ВСУ по иранскому судну в Каспийском море был преднамеренным, несмотря на заверения Киева.

Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«По словам украинских чиновников, этот инцидент был непреднамеренным, но имеющиеся доказательства указывают на то, что нападение было преднамеренным», — указал Багаи в ходе еженедельного брифинга. По его словам, Тегеран предпримет все необходимые меры, чтобы Украина ответила за свои действия и чтобы подобные инциденты больше не повторялись.

25 июля МИД Ирана сообщил, что Украина нанесла удар по его судну в Каспийском море в территориальных водах РФ, в результате чего погиб член экипажа. Позднее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил украинскому коллеге Андрею Сибиге, что Киев должен возместить ущерб, нанесенный иранскому судну.

Источник: ТАСС