В двух районах Баку и Мингячевире временно не будет света

В Ясамальском и Низаминском районах Баку, а также в Мингячевире будут локальные перебои в подаче электроэнергии.

Об этом 1news.az сообщили в ОАО "Азеришыг".

Ограничения в Баку будут введены в связи с ремонтными работами, а в Мингячевире - заменой трансформатора.

На время мероприятий с 10:00 до 13:00 в Ясамальском районе не будет света у части абонентов на улицах Мухаммеда Нахчывани, Муртузы Мухтарова, Ибрагима Абилова, Джафара Джаббарлы, Фуада Ибрагимова, Зивер бека Ахмедбекова.

В то же время не будет света у некоторых абонентов на улицах Пахлавана Фарзалиева, 4-й, 6-й и 8-й поперечных улицах в поселке Кешля Низаминского района столицы.

Кроме того, 8–10 июля будут кратковременные перебои со светом у абонентов на улицах Муслима Магомаева, Узеира Гаджибекова, 20 Января, Мирзы Алекпера Сабира и Тебриз в Мингячевире.

"После завершения работ данные территории будут обеспечены более качественной электроэнергией", - подчеркнули в ОАО "Азеришыг".