Спикер парламента Ирана обвинил США в нарушении условий меморандума

Спикер иранского Меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф обвинил США в серьезных нарушениях Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

Об этом он написал на своей странице в X.

В число ключевых нарушений вошли срыв прохода иранских судов через Ормузский пролив, постоянные угрозы возобновления военных ударов, возобновление нефтяных санкций, продолжение агрессии Израиля против Ливана и удары по югу Ирана.

Галибаф добавил, что "эпоха запугивания и вымогательства закончилась" и попытки шантажа республики ни к чему не приведут.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило о нанесении серии мощных ударов по Ирану в ответ на якобы атаки исламской республики против трех судов в Ормузском проливе.