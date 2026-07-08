США вновь запретили продажу иранской нефти

США отменили временное разрешение на продажу Ираном нефти, сообщает BBC.

Министерство финансов США заявило, что отзывает временную отмену санкций на иранскую нефть из-за ударов по танкерам в Ормузском проливе.

Во вторник об обстрелах своих танкеров со стороны Ирана заявили Саудовская Аравия и Катар. Минфин США назвал эти удары «совершенно неприемлемыми».

Временная отмена санкций, то есть разрешение Ирану добывать, продавать и доставлять покупателям нефть, была среди шагов сторон, включённых в мирный меморандум о взаимопонимании, который США и Иран подписали в июне.

Меморандум задумывался как шаг к соглашению о мире, переговоры о котором стороны сейчас и ведут.